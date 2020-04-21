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Atakumlular 23 Nisan’ı balkonlarda kutlayacak

SAMSUN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:37 | Son Güncelleme

Samsun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bando marşlar çalarak kentin sokaklarında gezecek.

Atakumlular 23 Nisan’ı balkonlarda kutlayacak

Samsun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bando marşlar çalarak kentin sokaklarında gezecek. Toplu konut alanlarında sokak konserleri verilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüsü tedbirleri nedeniyle Atakum Belediyesi, salgınla mücadeleyi aksatmadan ilçe sakinlerine 23 Nisan coşkusu yaşatacak bir kutlama programı hazırladı.

23 Nisan günü balkonları Türk bayrakları ve kırmızı beyaz renklerle süslemeye davet eden Atakum Belediyesi gerçekleştireceği etkinlikler ile çocukların bayramını kutlayacak. Üstü açık otobüsle bando turu, Atakum marşlar turu, toplu konut sitelerinde sokak konserleri, evlerinde kalan çocuklara hediye dağıtımı gibi etkinlikler yapılacak. Gün boyu sürecek program saat 21.00’da Türkiye genelinde okunacak İstiklal Marşı töreni ile son bulacak.

“Balkonda Bayram Var” adlı etkinlikler, saat 13.00’te Atakum Marşlar Turu’nun yola çıkması ile başlayacak. Kırmızı-beyaz renkler ve Türk bayrakları ile süslenecek olan tur araçları, kentin farklı güzergahlarında yol alarak balkonlarındaki Atakumlulara 23 Nisan coşkusunu yaşatacak. Atakum’un 10 farklı noktasında DJ İnanç Seven ile dinleti molaları verecek olan marşlar turu, müzik ziyafeti sunacak. Atakum’da gerçekleştirdikleri balkon konseri ile Türkiye’nin tanıdığı genç müzisyenler Eda Eroğlu ve Arda Cermen ise toplu konut alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yaşayan ilçe sakinleri için sokak konserleri gerçekleştirecek. Etkinliğin en renkli anları, üstü açık tur otobüsü ile kent turu yapacak olan Ulusal Egemenlik Bandosu ile birlikte yaşanacak. Saat 14.00’te yola çıkacak olan bando, kentin dört bir yanında tur atacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de, bando ile birlikte kent caddelerinde dolaşarak yurttaşlarla bir araya gelecek. Etkinlikler, Atakum Belediyesi’nin sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Akşam saatlerinde ise kutlama etkinleri Lozan Caddesi’nde devam edecek. Cadde üzerinde oluşturulan tören alanı Türk Bayrakları ile donatılacak. Atakum Marşlar Turu’nun da bulunacağı alanda saatler 21.00’i gösterdiğinde Türkiye’deki ulusal törenle eş zamanlı olarak tüm Atakumlularla birlikte balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. Lozan Caddesi’nde gerçekleştirilecek olan kutlama töreni, ulusal televizyon kanallarının yapacağı canlı yayınlar aracılığıyla tüm Türkiye’ye ulaşacak.

Atakumlular 23 Nisan’ı balkonlarda kutlayacak

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