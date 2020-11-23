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Ataş: "Hemşerilerimiz hayatta kalma mücadelesi verirken Kayseri’deki bazı belediyeler çalışanlarına sahip çıkmıyor"

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.11.2020 12:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’de ki bazı belediyelerin çalışanlarını “Kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği” adı altında izine gönderdiğine dikkat çekerek, “Belediyelerin bu dönemde çalışanlarına, her zaman olduğundan daha çok destek verip, onlara sahip çıkmaları gerekmektedir" dedi.

Ataş: "Hemşerilerimiz hayatta kalma mücadelesi verirken Kayseri’deki bazı belediyeler çalışanlarına sahip çıkmıyor"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’de ki bazı belediyelerin çalışanlarını “Kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği” adı altında izine gönderdiğine dikkat çekerek, “Belediyelerin bu dönemde çalışanlarına, her zaman olduğundan daha çok destek verip, onlara sahip çıkmaları gerekmektedir" dedi. Ataş, "Seçim zamanı belediyelerinin borçlarının olmadığını, ödeme zorluğu bulunmadığını söyleyenler, çalışanları izne göndermek yerine sahip çıkmalıdır” şeklinde konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) toplumun farklı kesimlerinin sesi olmaya devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, pandemi döneminde ücretsiz izne gönderilen ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle destek beleyen belediye çalışanlarının sorunlarını da gündeme taşıdı. Belediyelerin malum vakıflara sağladıkları desteğe dikkat çeken Ataş, çalışanlarını izne göndermek yerine belediyelerin israfı önleyip, malum vakıflara desteği kısmaları çağrısında bulunarak, "Ekonomik krizin giderek derinleştiği, pandemi sürecinin uzadığı, kış aylarında kömüre, doğal gaza, elektriğe yapılan ödemelerin arttığı bu zor dönemde hemşehrilerimiz hayatta kalma mücadelesi verirken, Kayseri’deki bazı belediyeler, çalışanlarını ‘kısa çalışma ödeneği’ ve ‘ücretsiz izin desteği’ adı altında izne göndermekte; bu zor durumu fırsata çevirmeye çalışmaktadır. Seçim zamanı belediyelerinin borçlarının olmadığını, olsa da ödeme zorluğu bulunmadığını söyleyen Sayın Belediye Başkanlarının bu dönemde çalışanlarına, hemşehrilerimize her zaman olduğundan daha çok destek verip sahip çıkmaları gerekmektedir. Çalışanlarını izine göndermek yerine belediyelerin israfı ve keyfî harcamalarını kısmaları, malum vakıf, dernek ve yandaşlara yaptıkları destekleri kesmeleri hem belediye çalışanları hem belediyeler hem de şehrimiz açısından daha faydalı olacaktır" dedi.

Ataş:

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