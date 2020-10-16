İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yerel basının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Ataş, yayın yaptıkları bölgelerin sesi, gözü ve kulağı olan, bölgelerindeki olayları dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerine ulaştıran Yerel TV kanalları son yıllarda ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirtti. Kanalların TÜRKSAT’ a ödedikleri kira bedellerinin döviz kuru üzerinden ödediklerini dile getiren Ataş, bu bedellerin TL üzerinden alınmasını önerdi. Bu konuda araştırma önergesi de veren Ataş, “Hazine ve Maliye Bakanı her ne kadar ‘beni döviz ilgilendirmiyor, dövizle mi maaş alıyorsunuz’ dese de görülmektedir ki, ülkemizde her şeyin dövizle ilgisi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bu kez de yerel televizyon kanallarının yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. Ataş, TÜRKSAT uydu bedellerinin dolar üzerinden alınmasının, mağduriyetleri beraberinde getirdiğini söyledi. BAKAN KABUL ETMESE DE ÜLKEMİZDE HER ŞEYİN DOLARLA İLGİSİ VAR

Bu konuda Meclis’te konuşan Ataş, “Yayın yaptıkları bölgelerin sesi, gözü ve kulağı olan; bölgelerindeki olayları dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerine ulaştıran Yerel TV Kanalları son yıllarda ciddi sorunlarla boğuşuyor.

KANALLAR BU GİDİŞLE EKRANLARINI KARARTACAK

TÜRKSAT üzerinden yayın yapan Yerel TV Kanallarının kira bedelleri dolar üzerinden alınmaktadır. Önceki yıllarda kira bedelleri için 5,60 TL ye sabitlenen döviz kurunun, 7,00 TL olarak güncellendiğinin bilgisi kanallara verildi. İktidarın, Yerel TV Kanallarına destek vermesi gerekirken, bu uygulamalarla kanalların yayın yapmaları daha da zorlaştırılmaktadır. Kanallar bu gidişle ekranlarını karartacaktır.

Bu bakımdan kanalların TÜRKSAT’ a ödedikleri kira bedellerinin TL üzerinden alınmaya başlanması, kanallarımızın yayın hayatına devam edebilmeleri açısından son derece önemlidir. Hazine ve Maliye Bakanı her ne kadar ‘Beni döviz ilgilendirmiyor, dövizle mi maaş alıyorsunuz’ dese de görülmektedir ki, ülkemizde her şeyin dövizle ilgisi bulunmaktadır” şeklinde konuştu. YEREL BASININ SORUNLARINA DUYARSIZ KALMADI

Diğer yandan Ataş, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi de verdi.

“Ülkemizdeki yerel basın kuruluşları çok ağır ve zor koşullarda görev yaparak halkın haber alma hakkını sağlamaktadır. Ekonomik kriz, artan döviz kurları ve pandemi dolayısı ile görev yapmakta zorlanan yerel basın çalışanları devletin desteğini beklemektedir” diyen Ataş, yerel basın kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerini sunmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını önerdi.