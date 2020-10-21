Ataşehir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na hazır

Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü Ataşehir’de, korona virüs salgınına rağmen coşkuyla kutlanacak. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, özel olarak hazırlanan cumhuriyet tırının üzerinde bando ekibinin marş ve şarkıları eşliğinde Ataşehir’deki mahalleleri gezecek. Salgın nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı yapılamazken, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri internet üzerinden Ataşehirlilerle buluşacak.

27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Cumhuriyet’in Sesleri” etkinlik programıyla Genco Erkal, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Haydar Ergülen, Ayşe Kulin, Prof. Devrim Erbil ve Prof. Dr. Ayla Ersöy izleyici karşısına çıkacak. Cumhuriyetin yetiştirdiği değerli sanatçılar, Türkiye’nin sanat tarihi yolculuğunda deneyimlerini paylaşacaklar.

Cumhuriyetin 97. yıl dönümü kutlamalarını ilçe meydanlarından dijital medyaya taşımaktan dolayı hüzünlü olduklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nda Ataşehir’in meydanlarında, sokaklarında el ele, omuz omuza bir arada olamayacağız. Ancak farklı platformlarda da olsa Cumhuriyet değerlerine sonsuza dek her koşulda sahip çıkacağız. Acıyla, gözyaşıyla, bin bir emekle kurulan cumhuriyetten ve elde edilen kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğiz. Atamızın bizlere armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı önümüzdeki yıl aynı coşkuyla meydanlarda kutlayacağız” dedi.

Üç gün sürecek Cumhuriyet ve Sanat söyleşileri

Prof. Devrim Erbil - Prof. Dr. Ayla Ersöy 27 Ekim Salı günü “Cumhuriyet ve Resim Sanatı” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün edebiyatçı Ayşe Kulin’in “Cumhuriyet ve Edebiyat” üzerine sohbeti izlenebilecek.

28 Ekim Çarşamba günü, Tiyatro Sanatçısı Rutkay Aziz, “Cumhuriyet ve Sinema”, Haydar Ergülen ise “Cumhuriyet ve Şiir” konularında söyleşileriyle izleyici karşısında olacak. Aynı gün Haldun Dormen, ’Cumhuriyet ve Müzikaller’i anlatacak.

Ünlü Piyano Sanatçısı Gülsin Onay ise 29 Ekim günü “Cumhuriyet ve Müzik” üzerine bir program gerçekleştirecek ve piyanosunun tuşlarına bir kez de cumhuriyet sevdalıları için basacak.

“Cumhuriyet’in Sesleri” programının son konuğu ise 29 Ekim Perşembe günü Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal olacak. Genco Erkal, Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü T. Volkan Aslan moderatörlüğünde “Cumhuriyet ve Tiyatro” üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

“Cumhuriyet’in Sesleri” programı, Ataşehir Belediyesi’nin Youtube kanalı, sosyal medya hesapları ve Radyo Ataşehir’den yayınlanacak.