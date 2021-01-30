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Ataşehir Belediyesine çok yüksek insani gelişme ödülü

30.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Ataşehir Belediyesine çok yüksek insani gelişme ödülü

Ataşehir Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı İNGEV’in yerel düzeyde insani gelişmenin ölçümlenmesi, yerel yönetimlerin performanslarının artırılması amacıyla 2017 yılından bu yana sürdürdüğü “İnsani Gelişme Endeksi”nde ödüle değer bulundu.Nüfusu 150 binin üstünde olan ilçe belediyeleri ile 3 büyük ilin bütün ilçelerini kapsayan ve 188 ilçenin değerlendirildiği İnsani Gelişme Endeksinde Ataşehir Belediyesi, “Çok Yüksek İnsani Gelişme” içindeki ilçeler arasında yer alırken, ’Yönetişim ve Saydamlık Endeksi’nde birinci oldu.Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İNGEV’in yaptığı çalışmayı çok değerli bulduğunu belirterek, “Bilgi paylaşımı ve saydamlığın ölçüldüğü Yönetişim ve Saydamlık Endeksi’nde, Belediyemizin birinci sırada yer almasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Ataşehir Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı İNGEV’in yerel düzeyde insani gelişmenin ölçümlenmesi, yerel yönetimlerin performanslarının artırılması amacıyla 2017 yılından bu yana sürdürdüğü “İnsani Gelişme Endeksi”nde ödüle değer bulundu.
Nüfusu 150 binin üstünde olan ilçe belediyeleri ile 3 büyük ilin bütün ilçelerini kapsayan ve 188 ilçenin değerlendirildiği İnsani Gelişme Endeksinde Ataşehir Belediyesi, “Çok Yüksek İnsani Gelişme” içindeki ilçeler arasında yer alırken, ’Yönetişim ve Saydamlık Endeksi’nde birinci oldu.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İNGEV’in yaptığı çalışmayı çok değerli bulduğunu belirterek, “Bilgi paylaşımı ve saydamlığın ölçüldüğü Yönetişim ve Saydamlık Endeksi’nde, Belediyemizin birinci sırada yer almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzün en önemli değerlerinden biri olan saydamlık konusunda gelişme göstermeyi çok önemli buluyorum. Bu başarının sağlanmasında katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

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