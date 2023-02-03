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Ataşehir Belediyesi’ne soruşturma: 31 şüpheli gözaltında

03.02.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Belediyesi’nde ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 31’i gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi’ne 2 farklı ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde 2018 yılına ait dosyada, Koç Büro Mobilya San. Tic. Ltd. Şti’nin 2013 yılında Ataşehir Belediyesi’nde büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yaptığı, birçok ihaleyi kendisinin aldığı, usulsüz işler ve fatura usulsüzlüğü için matrah artırımı vb. gibi işler yaparak kendini temiz gösterdiği yönünde iddiaların yer aldığı, toplamda 5 adet ihaleyi alarak (güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle) 2 Milyon TL kazanç elde ettiği, dosya çerçevesinde 20 şüpheli şahsın yer aldığı tespit edildi.

2022 yılına ait dosyada ise, Ataşehir Belediyesi’nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili yapılan ihalede usulsüzlük ve kamu zararı olduğu yönünde ihbar üzerine savcılık tarafından bahsi geçen ihale evrakı temin edilerek yapılan incelenmede hem şüpheli firma yetkilisi hem de belediye görevlileri açısından ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğu ve dosyada 13 şüpheli şahsın olduğu tespit edildi.

BATTAL İLGEZDİ’NİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 3 Şubat 2023 tarihinde il genelinde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında 2 Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, 1 Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı (o tarihte Ataşehir’de mimarlık görevi yürüten) bulunan 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu belirlendi. Ayrıca soruşturma çerçevesinde aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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