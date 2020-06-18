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Ataşehir’de berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Ataşehir Belediyesi, salgın riskini en aza indirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ataşehir Belediyesi, salgın riskini en aza indirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 25 Mart tarihinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta açılmasıyla birlikte düzenli aralıklarla bu alanlar Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.
Dezenfekte çalışmalarına ek olarak, halkın ve berberlerin sağlığını korumak ve destek olmak için berber, kuaför ve güzellik salonlarına; maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve mendilden oluşan hijyen kitleri dağıtılmaya başlandı.
Berber ve kuaförlerin tüm önlemleri alarak hizmet verdiğini söyleyen Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi, “İlçemizdeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Amacımız halkımızın, berberlerimizin ve kuaförlerimizin sağlığını korumak. Bu zor günlerde kendilerine Ataşehir Belediyesi olarak hazırladığımız hijyen setleriyle katkı sunmak istedik. Ataşehir’in sağlığı için hep beraber mücadele etmeliyiz. Esnafımızın sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini biliyorum. Sağlıklı günlere hep birlikte kavuşacağımız inancıyla, işlerinde kolaylık, kazançlarında bereket diliyorum” dedi.
Hijyen setlerini alan kuaför ve berberler bu süreçte kendilerine destek oldukları için Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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