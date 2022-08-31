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Ataşehir'de minibüse çarparak devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

31.08.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de minibüse çarparak devrilen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de minibüse çarptıktan sonra devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu ile D-100 kara yolu bağlantısında Memiş Aksoy yönetimindeki 34 NK 4039 plakalı beton mikseri, Hüseyin Harun Karaburun idaresindeki 34 BZM 216 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada iki araç da devrildi.

Beton mikserinde sıkışan sürücüsü Aksoy, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Aksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan yolda konvoy oluştu. Trafikte uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından inip yola yürüyerek devam etti.

Minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanmaya başladı. Beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ataşehir

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