Ataşehir'deki 51 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor

Ataşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki 3 mahalleyi yakından ilgilendiren yaklaşık 51 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor.

1972 yılından bu yana devam eden soruna ilişkin, belediye tarafından 2981 sayılı Kanun kapsamında yapılan "İmar Islah Planı Uygulaması", belediye encümeninin onayından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Encümeni'nde de onaylanarak Zabıta Müdürlüğünün girişinde bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Akabinde İlçe Kadastro Müdürlüğü ve İlçe Tapu Müdürlüğünce işlemlere başlanarak, ortalama 2-3 ay içerisinde tapu tescil işlemlerinin tamamlanması sonrasında tapu dağıtımı Ataşehir Belediyesi ve İBB tarafından yapılacak.

Ataşehir Belediyesince, Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan mülkiyet sorununun çözümü çalışmaları esnasında 7-16 Şubat 2022 tarihlerinde Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nde arsa hisse oranları, parsel malikleri dağıtımları ve arsa sınırları ile ilgili 14 günlük askı süreci gerçekleştirilmişti.

Bilgi almak isteyen vatandaşların ve maliklerin, kimlikleri, eski tapuları veya malik adına vekalet ile müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. Kişisel Verilerin Güvenliği Kanunu (KVKK) kapsamında tapu maliklerine bilgi verilecek, parselasyon paftaları ise askıda incelenebilecek.

