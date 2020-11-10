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Atatürk Alanya’da saygı duruşu, şiir ve türkülerle anıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.11.2020 15:46 | Son Güncelleme

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıldı. Alanya’da hayat saat tam 09.05’te 2 dakikalığına durdu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da törenlerle anıldı. Saat 09.05’te sirenle birlikte Alanya’da hayat 2 dakikalığına durdu. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, idari birim amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şiirler ve türkülerle anıldı
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü anma etkinlikleri, Alanya Kültür Merkezi’nde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin yazdığı şiirler ve kompozisyonlar seslendirildi. Atatürk’ün hayatında yer edinmiş, en sevdiği türküler olarak kayıtlara geçmiş bazı eserler ise seslendirildi. Atatürk’ün hayatına ilişkin fotoğraf ve videolar da slayt olarak katılımcılara sunuldu. Tören, etkinliklerin ardından son buldu.

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