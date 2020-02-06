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Atatürk Araştırma Merkezi yayınları CNR kitap fuarında

ANKARA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Uluslararası CNR Kitap Fuarı, kapılarını 7’nci kez İstanbullu kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.8 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan fuarda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi yayınları da yer alacak.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşeri ve sosyal bilimler bağlamında inceleyen, alanında uzman isimler tarafından kaleme alınan eserler fuarda meraklılarını bekliyor olacak.Yurt içi ve yurt dışından birçok yayınevi ve eseri kitapseverlerle buluşturan fuarda, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları yüzde elli indirimle satışa sunulacak.

Atatürk Araştırma Merkezi yayınları CNR kitap fuarında

Uluslararası CNR Kitap Fuarı, kapılarını 7’nci kez İstanbullu kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.
8 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan fuarda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi yayınları da yer alacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşeri ve sosyal bilimler bağlamında inceleyen, alanında uzman isimler tarafından kaleme alınan eserler fuarda meraklılarını bekliyor olacak.
Yurt içi ve yurt dışından birçok yayınevi ve eseri kitapseverlerle buluşturan fuarda, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları yüzde elli indirimle satışa sunulacak. Fuar boyunca; imza günleri, söyleşi, seminer ve paneller başta olmak üzere 700’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

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Cankaya
Urankent Şeyma Eczanesi
Yenimahalle
Tuzluçayır Ocak Eczanesi
Mamak
Evrensel Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Beyaz Eczanesi
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Setenay Eczanesi
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