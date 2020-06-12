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Atatürk Bulvarı’nda çalışmalar başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle Atatürk Bulvarı’nda trafik ve yol düzenleme çalışmasına başladı.Beylikdüzü’nde alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle Atatürk Bulvarı’nda trafik ve yol düzenleme çalışmasına başladı.
Beylikdüzü’nde alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin de desteğiyle Atatürk Bulvarı’nda önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Atatürk Bulvarı’nda bütüncül bir yaklaşımla trafik sorununu çözmek amacıyla Bizimkent yan yolu da kapsayacak şekilde hayata geçirilen çalışmalar, dört ay sürecek ve bulvar üzerindeki trafik sorununu çözecek. Bulvarda, trafik düzenlemesinin yanı sıra peyzaj çalışmaları da yapılacak. Yaşlı akasya ağaçlarının yerine, sağlıklı ve dayanıklı çınar ve ıhlamur ağaçları dikilerek Atatürk Bulvarı’nın güzelliğine güzellik katılacak.

“Atatürk Bulvarı’ndaki trafik sorununu çözeceğiz”
Beylikdüzü’nde altyapı sorunlarını tamamen ortada kaldırmak için İBB ile işbirliği halinde yoğun bir mesai içinde çalıştıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bizimkent Kavşağı’ndan Teraspark Kavşağı’na kadar bulvar, yan yollar ve katılım kavşaklarında düzenlemeler yaparak Atatürk Bulvarı’ndaki trafik sorununu çözeceğiz. Yaşlı akasya ağaçlarını parklarımıza taşıyıp yerlerine hepimize güçlü bir nefes olsun diye dayanıklı çınar ağaçları dikeceğiz. Dört ay sürecek çalışmalarda, hemşehrilerimin göstereceği sabır için teşekkür ediyorum. Çalışmaların sonunda taptaze bir Beylikdüzü’ne kavuşacağımızdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Çalışmalar, iki ayrı amaca hizmet ediyor
Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen çalışmalarla bulvarda oluşan trafiğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin ikinci hedefi ise yapılacak peyzaj düzenlemeleriyle Atatürk Bulvarı’na yepyeni bir görünüm kazandırmak. Atatürk Bulvarı üzerinde, Bizimkent Kavşağı’ndan Teraspark Kavşağı’na kadar, bulvar ve yan yollarda geometrik düzenlemeler, trafik yönlendirmesi ve katılım kavşakları düzenleme çalışmalarına başlandı. Düzenlemenin yapıldığı bulvar üzerinde, yaşlı akasya ağaçlarının yerine, kentsel mekana daha uygun olan sağlıklı ve dayanıklı çınar ve ıhlamur ağacı dikimi de sürüyor. Sökülen akasya ağaçları, bakımları yapılarak türlerine daha uygun olan park ve bahçelere yeniden dikilecek.

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