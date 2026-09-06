MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serhat Kılıç’ın, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: "Beni arayarak çok üzgün olduğunu söyledi"

Kağıthane'de evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın (51) kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün (50) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem Esmergül, “Beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Serhat’ın yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı" dedi.

Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç’ın yaşadığı eve geldi.

Serhat Kılıç’ın, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: "Beni arayarak çok üzgün olduğunu söyledi" 1

Kapıyı çalan Özlem Esmergül, yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri girdi. Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz bulan Özlem Esmergül, yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Serhat Kılıç’ın, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: "Beni arayarak çok üzgün olduğunu söyledi" 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Serhat Kılıç’ın, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: "Beni arayarak çok üzgün olduğunu söyledi" 3

"BİR SÜRÜ İLAÇ İÇTİĞİNİ, AĞRILARININ OLDUĞUNU VE ACI ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Özlem Esmergül, ifadesinde, “Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat’ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat’ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat da raporunu olduğunu sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı” dedi.
Serhat Kılıç’ın, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: "Beni arayarak çok üzgün olduğunu söyledi" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı Oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı

"AĞLAMAKLI SES TONUYLA ARAYARAK SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ"

Özlem Esmergül, “Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı. Bende yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım. En son bugün yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat’ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat’ın Nurtepe Mahallesi’nde bulunan evine geldim. Serhat’ın evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direk giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat’ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur olduğu gördüm. Akabinde Serhat’ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç’ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum” dedi.
Serhat Kılıç’ın, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: "Beni arayarak çok üzgün olduğunu söyledi" 5

"YÜKSEK TANSİYON, GASTRİT VE BOYUN FITIĞI HASTALIKLARI VARDI"

Özlem Esmergül, “Olay yerine gelen 112 ekipleri ve polis ekipleri gelerek gerekli kontrolleri yaptılar ve Serhat’ın vefat ettiği bilgisini verdiler. Serhat’ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç’ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum” dedi. (DHA)
Serhat Kılıç’ın, kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: "Beni arayarak çok üzgün olduğunu söyledi" 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktıOyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Fahriye Evcen'den iddialı paylaşım: O detay dikkat çektiFahriye Evcen'den iddialı paylaşım: O detay dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.