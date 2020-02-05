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Atatürk çocuk evleri sakinlerinden üniversiteye ilk adım

ERZURUM HABERLERİ  | 05.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Çocuk Evlerinde kalan çocuklar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Çocuk Evlerinde kalan çocuklar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas ile birlikte çocuk evleri sitesi sakinleriyle Rektörlük makamında bir araya gelen Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin gözlerindeki yaşama sevincinin kendisine apayrı bir huzur verdiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Çocuk Evlerinde kalan gençlerin bu ülkenin önemli değerleri olduğunu ve herkesin onlara destek olmaları gerektiğini ifade etti.
“Genç Kardeşlerimi Öğrencilerimiz Olarak da Görmek İstiyoruz”
Devletin tüm imkânlarını gençlerin kendilerini huzurlu hissetmeleri için seferber ettiğini aktaran Rektör Çomaklı, bu kıymetli gençlerin maddi bir destekten ziyade manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünce gerçekleştirilen ve ülkemizin milli-manevi değerlerini yaşatmaya yönelik düzenlenen etkinlikleri yakından takip ediyorum. Genç kardeşlerimizin de bu ve benzeri faaliyetlere katılarak ülkemizin değerlerine yönelik gösterdikleri hassasiyet bizleri oldukça mutlu ediyor. Misafir ettiğimiz gençlerimizde üniversiteye bu vesileyle ilk adımı atmış oldular. Eğitimlerine daha da önem vererek yakın zamanda kendilerini öğrencimiz olarak aramızda görmek istediğimizin altını çiziyor, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi için yapılması gereken ne varsa hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ise, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın gençleri ağırlamasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade ederek, gençlerin yanında yer alan ve onlara ufuk açan Rektör Çomaklı’ya gösterdiği ilgiden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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