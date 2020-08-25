YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Atatürk Evi protokolü imzalandı

Atatürk Evi protokolü imzalandı

MANİSA HABERLERİ  | 25.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşında önemli kararların alındığı Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesinde bulunan Atatürk Evi’nin restorasyonu ile ilgili protokol Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi arasında imzalandı.

Kurtuluş Savaşında önemli kararların alındığı Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesinde bulunan Atatürk Evi’nin restorasyonu ile ilgili protokol Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi arasında imzalandı. İşbirliği protokolüne Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu imzaladı.
İlçe ziyaretleri kapsamında Salihli’ye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’de yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu ile istişarelerde bulundu.
Nezaket ziyaretlerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Salihli’yi 6,5 yıllık süreçte çok büyük projelere imza attıklarını söyledi. Başkan Kayda, “Pandemiden dolayı tüm Türkiye’de olduğu gibi bizim işlerimizde de aksamalar oldu. Yine hep beraber sahalardayız. Özellikle yaz mevsimi olmasından dolayı ihtiyacı olan yolların tamir, tadilatları ve eksik olan yolların yapımı konusunda şu an Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sahada arkadaşlarımız çalışıyor. Şu anda Burhan Mahallemizde yapılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Biz Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu mesafeyi almaktan mutluyuz. İmzalamış olduğumuz protokol ile budan sonraki ihale sürecinin Jeopark Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından takibi yapılacak. Kurtuluş Savaşında en son önemli kararların alındığı Atatürk Evi’nin ülkemize kazandırılması bizler için çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Halide Edip Adıvar ile birlikte burada toplanarak son kararları almışlar. Tarihe tanıklık eden bu evimiz çok atıl durumdaydı ve geçen dönem kaba inşaatını bitirdik. Bu dönemde ince işçiliğini de en kısa zamanda bitirip Atatürk Evi’mizi tüm ülkemize tanıtılması açısından tarihin bir notu olarak çok önemsedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi sunuyorum. Kula-Salihli Jeoparkı ve Jeopark Belediyeler Birliğimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
13:17
İkindi
17:00
Akşam
19:58
Yatsı
21:21

Manisa Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Bulvar Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Serap Eczanesi
Akhisar
Varcı Eczanesi
Akhisar
Esin Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Manisa FK, final saatini beklemeye başladı
Manisa FK, final saatini beklemeye başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Maçın ardından
Maçın ardından
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.