Atatürk Evi protokolü imzalandı

Kurtuluş Savaşında önemli kararların alındığı Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesinde bulunan Atatürk Evi’nin restorasyonu ile ilgili protokol Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi arasında imzalandı. İşbirliği protokolüne Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu imzaladı.

İlçe ziyaretleri kapsamında Salihli’ye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’de yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu ile istişarelerde bulundu.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Salihli’yi 6,5 yıllık süreçte çok büyük projelere imza attıklarını söyledi. Başkan Kayda, “Pandemiden dolayı tüm Türkiye’de olduğu gibi bizim işlerimizde de aksamalar oldu. Yine hep beraber sahalardayız. Özellikle yaz mevsimi olmasından dolayı ihtiyacı olan yolların tamir, tadilatları ve eksik olan yolların yapımı konusunda şu an Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sahada arkadaşlarımız çalışıyor. Şu anda Burhan Mahallemizde yapılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Biz Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu mesafeyi almaktan mutluyuz. İmzalamış olduğumuz protokol ile budan sonraki ihale sürecinin Jeopark Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından takibi yapılacak. Kurtuluş Savaşında en son önemli kararların alındığı Atatürk Evi’nin ülkemize kazandırılması bizler için çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Halide Edip Adıvar ile birlikte burada toplanarak son kararları almışlar. Tarihe tanıklık eden bu evimiz çok atıl durumdaydı ve geçen dönem kaba inşaatını bitirdik. Bu dönemde ince işçiliğini de en kısa zamanda bitirip Atatürk Evi’mizi tüm ülkemize tanıtılması açısından tarihin bir notu olarak çok önemsedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi sunuyorum. Kula-Salihli Jeoparkı ve Jeopark Belediyeler Birliğimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

