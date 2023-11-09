Atatürk ile Seyit Onbaşı'nın görüşmesinin anlatıldığı "Sağol Atam" filminin galası yapıldı

Seyit Onbaşı'nın kahramanlık destanını gün yüzüne çıkarmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve Seyit Ali Çabuk'un görüştüğü Terzizade Konağı'nda "Sağol Atam" adlı kısa film çekildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan filmin başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Emre Erçil paylaştı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle filmin galası yapıldı.

Filmde Atatürk'ü canlandıran Engin Altan Düzyatan, yaptığı konuşmada, film sayesinde Seyit Ali'yi daha içten ve yakından tanıdığını söyledi.

Atatürk'ün Seyit Ali ile bir araya geldiği Terzizade Konağı'nın gelecek nesillere hatıra olarak kalacağını vurgulayan Düzyatan, "Atatürk'ü oynama fırsatını elde ettiğim için gerçekten çok gururlu ve mutluyum. Umarım siz de beğenirsiniz." dedi.

Filmde Seyit Onbaşı'yı canlandıran Emre Erçil de bir rolü canlandırırken rolü tanımaya çalıştığını dile getirdi.

Erçil, Seyit Onbaşı kadar güzel birini görmediğini ifade ederek, "Vatan sevgisi ayrı bir şey, umarım bunu size ve özellikle gençlere bu hissiyatı verebilmişizdir. Hepimiz sette çalışırken gözyaşlarımızı tutamadık, ben bir sanatçı olarak bu iş bana nasip olduğu için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Gösterim öncesinde, belgeselde yer alan ve sözleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarından Hakan Koparan, Metin Durkutlu, Abdullah Şimşek ve Zafer Dutçu'ya, bestesi ise Abdullah Şimşek'e ait olan "Sağol Atam" türküsü, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Osman Çiçek tarafından seslendirildi.

Büyük beğeni toplayan filmi izleyenler, sonunu ayakta alkışlayarak tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmi izlerken çok duygulandığını belirtti.

Oyuncuların çok iyi bir performans sergilediğini dile getiren Yılmaz, izleyenlerin gözyaşlarını tutmakta güçlük çekeceğini ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, filmin 10 Kasım saat 00.00'da TV8'de yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da büyük devletlerin geçmişine sahip çıkarak büyük olduğunu gösterdiklerini söyledi.

Film sayesinde Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in büyüklüğünün bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Ustaoğlu, "Bu muhteşem kalabalığı da burada görünce gerçekten duygulandık, tarihimize armağan olan bu filmin ilimize kazandırılmasında katkı sunan büyükşehir belediye başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sağol Atam" filminin galasına, Seyit Onbaşı'nın torunları, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

