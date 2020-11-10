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Atatürk ölüm yıldönümünde Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde anıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.11.2020 16:03 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yılında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde törenle anıldı.Hastane bahçesinde düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Törene SANKO Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdürü Dr.

Atatürk ölüm yıldönümünde Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yılında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde törenle anıldı.
Hastane bahçesinde düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene SANKO Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez, çok sayıda doktor, idareci ve personel katıldı.
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin hizmet verdiği her iki binada Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları karanfillerle süslenerek, anma köşeleri oluşturuldu.
Sanko Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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