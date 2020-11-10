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Atatürk, ölümünün 82. yılında Mersin’de çeşitli etkinliklerle anıldı

MERSİN HABERLERİ  | 10.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edinişin 82.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edinişin 82. yıldönümünde kentin birçok noktasında anma programları düzenledi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği anma programlarının bir durağı Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği oldu. Saat 09.00’da başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk için yazılmış şiirler seslendirildi. Pandemi tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen programa çoğunlukla üreten, ekmeğini topraktan çıkartan çiftçi kadınlar katıldı.
Çocuklar Atatürk için şiirler okudu, marşlar söyledi
Eş zamanlı gerçekleştirilen programların diğer bir noktası Büyükşehir Belediyesinin kreşleri oldu. Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerindeki çocukların kalbinde de dilinde de Atatürk vardı. Programlarda 4-6 yaş aralığındaki çocuklar hep bir ağızdan şiirler okudu, marşlar söyledi, koreografiler yaptı. Anı köşesinde fotoğraf çektiren çocukların dilinden ‘Atatürk’ eksilmedi.
Tarsus’ta da çocukların kalbi Atatürk için attı
Tarsus ilçesine bağlı Atgirmez Mahallesinde de 4-12 yaş aralığındaki çocuklar oratoryolar ve dinletiler sundu. “Mustafam Mustafa Kemalim Oratoryosu”nun ardından işaret dili ve şarkılarla koro halinde ’10 Kasım’ adlı dinleti gerçekleştiren çocuklar, “Ben seni hiç görmeden sevdim” adını taşıyan bir dinleti de sundu. Çocuklar, dinletide koreografi de gerçekleştirdi. Program “Yiğidim aslanım” ve “Atam Atam Mustafa Kemal Paşam, Atam sen rahat uyu” adlı koreografi ve koro dinletileriyle noktalandı.
Mersin’de hayat Atatürk için durdu
10 Kasım saat 09.05’te Kipa ve Hilton kavşaklarındaki tüm ışıklar kırmızı yandı, trafik durdu. Sirenler çaldı ve saygı duruşuna geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı genç personeller, üzerinde “Ata’m İzindeyiz” ve “Kalbimizdesin” yazılı pankartlar açtı. Pankartların üzerinde Atatürk portresi, dört kenarında ise sonsuzluk işareti yer aldı. Mersin’de hayat durdu, Mersinliler saygı duruşuna geçti, gözlerden yaşlar süzüldü.

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