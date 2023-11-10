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Atatürk ölümünün 85. yıldönümünde Kars’ta anıldı

10.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde, tüm ülkede olduğu gibi Kars’ta da törenlerle anıldı.

Atatürk ölümünün 85. yıldönümünde Kars’ta anıldı

Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma töreninde, Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ardından da Atatürk’ün 85 yıl önce ebediyete göçtüğü an olan 09.05 geçe, il genelinde ‘Ti’ sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk’ü anma etkinlikleri, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Burada da 2 dakika boyunca Atatürk’ün kendi sesinden 10 Yıl Nutku eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması devam etti. Atatürk’ün Biyografisi, şiirlerin okunması, Atatürk’ün Gençliğe hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabı, Atatürk Oratoryosu ve Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküler dinletisi program sona erdi.
Programa; Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kurum ve daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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