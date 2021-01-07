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Atatürk Ortaokulu sil baştan

SAMSUN HABERLERİ  | 07.01.2021 15:01 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs Atatürk Ortaokul öğretmenleri salgın sürecinde okullarını baştan aşağı yeniledi.Atatürk Ortaokulu Müdürü Özkan Yamaç, ”Öğretmenlerimiz, okul aile birliği yönetimimiz, yardımcı personelimiz ve velilerimizin katkı ve desteğiyle okulumuzda öğrencilerimiz için daha iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak adına okulumuzda çalışmalar yaptık.

Samsun 19 Mayıs Atatürk Ortaokul öğretmenleri salgın sürecinde okullarını baştan aşağı yeniledi.
Atatürk Ortaokulu Müdürü Özkan Yamaç, ”Öğretmenlerimiz, okul aile birliği yönetimimiz, yardımcı personelimiz ve velilerimizin katkı ve desteğiyle okulumuzda öğrencilerimiz için daha iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak adına okulumuzda çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın okullarına döndüğünde yapılan bu değişikliklerle okullarını daha çok seveceklerini düşünüyoruz. Bu bağlılık ve sevgi öğrencilerimizin başarılarına da yansıyacaktır. Okul bahçe izin bozuk olan zeminine Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu’nun desteğiyle asfalt dökülerek bahçemizi öğrencilerimiz için güvenli hale getirdik. Yine okul bahçe duvar demirlerini boyayarak, bahçe içerisinde bulunan alanımızı öğretmen ve yardımcı personelimizin katkısıyla çit çekerek renklendirdik. Ayrıca okul girişimize okulumuzun adına yakışır bir Atatürk köşesi aile birliğimiz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla yaptık. Eğitime yapılan desteğin her türlüsü bizim için çok değerli olup, destek veren tüm eğitim gönüllüsü paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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