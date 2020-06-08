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Atatürk üniversitesi 63 yaşında

ERZURUM HABERLERİ  | 08.06.2020 09:20 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün 63. Kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Atatürk Üniversitesi sadece bir eğitim kurumu değildir. İçinde cumhuriyetle yeniden doğmuş, muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın tek yolunun eğitimden geçtiğini bilen genç Türkiye’nin gelişim, atılım ve ileri gitme arzusu gibi birçok yüksek idealini taşıyan bir simgedir aslında.
100 yıllık bu öykünün hemen başında imkânsızlıklar içinde ki bir şehrin kadim tarihini hem kendisi hem de bölgesindeki bütün iller adına değiştirmesinin öyküsü vardır. Ülkenin uzak köşesinde, doğunun sınır taşında sadece 2 fakülte ile yola çıkarak bugün geldiği noktada özellikle “Yeni Nesil Değişim ve Dönüşüm” ilkesiyle “Hayatın Hizmetinde Hep İleriye” gitmek için durmadan çalışmaktadır.
Atatürk Üniversitesi bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra yürüttüğü birçok proje, stratejik ortaklık, hizmet faaliyeti ve sürdürülebilir politikaları ile öğrencisine eğitim verirken, gelişen ve büyüyen Türkiye misyonunda üzerine düşeni yerine getirmeye çalışmaktadır.
Her kuruluş sancılı ve kendi içinde zorluklar barındırır. Ancak önemli olan bu sürecin ardından alınan yoldur. Bu bayrak yarışında bizim Atatürk üniversitesi için gönülden yürüttüğümüz her değişim ve dönüşüm adımı, hayatın hizmetinde sürdürdüğümüz her atılım hamlesi bu uzun yolun bir kilometre taşını oluşturmaktadır.
63. kuruluş yıl dönümünü bu köklü üniversiteye hizmet etmenin mutluluğu içinde kutluyorum.”

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