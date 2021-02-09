YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Atatürk Üniversitesi ailesi öğrenci ve mezunlarıyla çevrimiçi platformlarda buluşuyor

Atatürk Üniversitesi ailesi öğrenci ve mezunlarıyla çevrimiçi platformlarda buluşuyor

09.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Atatürk Üniversitesi ailesi öğrenci ve mezunlarıyla çevrimiçi platformlarda buluşuyor

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında 2018 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA KARMER), Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik faaliyetlerini çevrimiçi olarak sürdürmeye devam ediyor.Merkez, Atatürk Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının hızlı bir dönüşüm sürecinde olan günümüz dünyasında değişen iş olanakları ve çalışma koşulları doğrultusunda destek olmaya çalışıyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında 2018 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA KARMER), Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik faaliyetlerini çevrimiçi olarak sürdürmeye devam ediyor.
Merkez, Atatürk Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının hızlı bir dönüşüm sürecinde olan günümüz dünyasında değişen iş olanakları ve çalışma koşulları doğrultusunda destek olmaya çalışıyor. Bu doğrultuda ATA KARMER gerçekleştirdiği etkinlikler ve faaliyetlerle, kuruluş amacına uygun olarak, öğrencilerinin kariyer hedeflerini belirlemeleri, bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri, kişisel becerileri konusunda farkındalık kazanmaları ve bu yolla daha donanımlı bir biçimde mezun olmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.
Mezunlar Tecrübelerini Öğrenciler ile Paylaşıyor
Pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan, çevrimiçi araçlarla yürütüldüğü bu günlerde Kariyer Merkezi de öğrenci ve mezunlarını online etkinliklerle bir araya getiriyor. Hafta içi iki gün olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında her hafta üniversitenin bir akademik biriminden son 5-6 yıl içinde mezun olmuş 3 genç mezuna yer veriliyor. Panel kapsamında genç mezunlar, üniversiteye hazırlık sürecinde yaptıkları tercihleri, Atatürk Üniversitesinde geçirdikleri öğrencilik yıllarını, mezuniyet sonrası işe girme süreçlerinde yaşadıkları deneyimlerini üniversite adayları, Atatürk Üniversitesi öğrencileri ve mezunları ile paylaşıyorlar. Moderatörlüğünü Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy ile Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Besim Yıldırım’ın sürdürdüğü paneller her çarşamba günü 11:00-12:30 veya 17:00-18:30 saatleri arasında Atatürk Üniversitesinin resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Canlı yayın sırasında izleyicilerin sohbet kısmına yazdıkları sorular ise panelist genç mezunlar tarafından cevaplanıyor. Paneller vasıtasıyla pandemi nedeniyle fiziksel olarak birbirinden uzak kalan Atatürk Üniversitesi ailesinin yakınlaştırılması ve genç mezunların deneyimlerinin öğrenciler için yol gösterici olması amaçlanıyor.
Öğrenci Kulüpleri Hakkında Bilgiler Veriliyor
Kariyer Merkezi ve Öğrenci Kulüpleri Buluşmaları başlığı altında yine çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte ise üniversitede faaliyet gösteren 3 öğrenci kulübünün tanıtımı kulüp temsilcisi öğrenciler tarafından yapılıyor. Moderatörlüğünü Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Engin Kocadağistan’ın yürüttüğü etkinlik, her hafta cumartesi günü 15.00 ile 16:30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor ve üniversitenin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Panellerde kulüp temsilcileri, kulüplerinin amaçlarını, hedeflerini, bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve planladıkları etkinlikleri başta Atatürk Üniversitesi öğrencileri olmak üzere tüm izleyici kitlesi ile paylaşıyorlar. Bu etkinlikler ile Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kulüpleri tanımaları ve kulüplerin etkinliklerinden haberdar olmalarını sağlamak amaçlanıyor.
Rektör Çomaklı: “Beceriler, Kariyer Seçenekleriyle Eşleştiriliyor”
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasıyla Atatürk Üniversitesini büyük bir aile olarak bir arada tutan bağların daha da güçlendiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyen, öğrenci ve mezun birlikteliğini daha verimli şekilde hayata geçirmek, akademisyenlerin teorik bilgisini, öğrencilerin heyecanını ve mezunların tecrübelerini bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin oldukça faydalı olacağını belirterek merkezin aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları beceriler ile kariyer seçeneklerini doğru eşleştirmeleri; bu eşleştirme sonucunda doğru kariyer planları yapmaları ve mezuniyet sonrası kariyer seçeneklerinden haberdar olmaları noktasında da önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi.

Atatürk Üniversitesi ailesi öğrenci ve mezunlarıyla çevrimiçi platformlarda buluşuyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:34
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şehri Şifa Eczanesi
Hinis
Hılal Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Çat Belediyesi’nden yaban hayata destek seferberliği

Çat Belediyesi’nden yaban hayata destek seferberliği

TKDK’da proje kabulleri başlıyor

TKDK’da proje kabulleri başlıyor

Aydemir Meslek teşekküllerinin nabzını tuttu

Aydemir Meslek teşekküllerinin nabzını tuttu

Tekstilkent salgın döneminde istihdam sağlamaya devam ediyor

Tekstilkent salgın döneminde istihdam sağlamaya devam ediyor

Yarıyıl tatili Palandöken'deki turizmcilerin yüzünü güldürdü

Yarıyıl tatili Palandöken'deki turizmcilerin yüzünü güldürdü

Yarıyıl tatili Palandöken'deki turizmcilerin yüzünü güldürdü

Yarıyıl tatili Palandöken'deki turizmcilerin yüzünü güldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.