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Atatürk Üniversitesinde Bilimsel Yayıncılık Stratejileri konuşuldu

ERZURUM HABERLERİ  | 28.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü tarafından Fen Fakültesi Orhan Yavuz amfisinde “Bilimsel Dergi Yayıncılığı ve Uluslararası Dizinleme” başlıklı konferans düzenlendi.Konferansa konuşmacı olarak katılan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Atatürk Üniversitesinde Bilimsel Yayıncılık Stratejileri konuşuldu

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü tarafından Fen Fakültesi Orhan Yavuz amfisinde “Bilimsel Dergi Yayıncılığı ve Uluslararası Dizinleme” başlıklı konferans düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören; bilimsel dergilerin tarihçesi, Türkiye’de bilimsel dergi yayıncılığı, uluslararası indeksler ve gelişimi, dizinlerin değerlendirme kriterleri ve bilimsel yayıncılık stratejileri konularında bilgi paylaşımında bulundu.
Atatürk Üniversitesi bilimsel dergi editörleri, yayın kurulu üyeleri ve ilgi duyan akademisyenlerden oluşan 50’den fazla akademisyen konferansa katıldı. Çalıştay formatında gerçekleştirilen konferansta, dergi editörleri birbirleri ile tecrübe paylaşımında bulundular. Science Citation Index (SCI), Scopus, Chemical Abstracts, TR DİZİN gibi indeksler, özellikleri ve kriterlerinin detaylı bir şekilde tartışıldığı toplantıda editörlük yaklaşımları, etik kurallar, COPE (Committee of Publication Ethics) kriterleri, impact factor (dergi etki değeri), ulusal dayanışmadan uluslararası entegrasyona kapı aralanması gibi pek çok husus üzerinde kapsamlı tartışmalar yapıldı.

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