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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak

29.05.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak

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Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik güzergahta daha önce 9-12 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün bir gün öne alındığı bildirildi.

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AA muhabirine, yürüyüş programının tarihinde değişiklik yapıldığını söyledi.

Yapılan değerlendirme sonunda yeni tarih belirlendiğini ifade eden Özay, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8 Haziran Salı günü İnebolu'dan başlayıp 11 Haziran'da Kastamonu'da sona erecek. Yürüyüş etkinliği pandemi kuralları kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleşecek." dedi.

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