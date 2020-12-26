Atatürk’ün Ankara ve Keçiören’e gelişinin 101’inci yılı kutlandı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ülkemizin dört bir yanı işgal edilmiş ve 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya ardından da Keçiören’e gelerek Milli Mücadele’nin fitilini ateşlemiştir. 27 Aralık bir milletin yeniden küllerinden doğuşunun günüdür." ifadelerini kullandı. Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Keçiören’e gelişinin 101’inci yıl dönümü kutlama etkinliği düzenledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen programa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, 27 Aralık tarihinin bir milletin yeniden küllerinden doğuşunun günü olduğunu belirterek, "Atatürk Ankara'da 10-15 bin atlı ve yaya tarafından Dikmen sırtlarında karşılanıyor. Karşılayanlar 'Paşam seni karşılamaya geldik ama vatan uğrunda ölmeye geldik, şehadet şerbeti içmeye şehit olmaya hazırız Atam' diyorlar. Atatürk bunu görünce 'Bu millet yıkılmaz' demiştir.” dedi.

Altınok, “Ülkemizin dört bir yanı işgal edilmiş ve 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya ardından da Keçiören’e gelerek Milli Mücadele’nin fitilini ateşlemiştir" ifadelerini kullanarak, "27 Aralık bir milletin yeniden küllerinden doğuşunun günüdür. Bitti tükendi derken, ülkemizin dört bir yanı düşman işgalinde iken bir taraftan da kocaman imparatorluk işgalci devletler tarafından paylaşılmaya başlanmıştır. Böyle bir ortamda İstanbul'da payitaht tutsak ve İngiliz mandasını kabul etmek istiyor. Gençliğinden itibaren vatanını, milletini seven genç bir subay çıkıyor, 'Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm' diyerek milli mücadeleyi başlatıyor.” ifadelerini kullandı. Devlet kurmanın ve kurumsallaştırmanın kolay bir iş olmadığını ve Atatürk’ün zor şartlar altında Türkiye Cumhuriyetini kurduğunu kaydeden Başkan Altınok, “Kan akmış fakat daha fazla kanın akması önlenmiş ve böyle devletle olmuşuz. Parti, ideoloji, düşünce ne olursa olsun bu vatan hepimizindir. Minarelerimizde ezanlarımız okunuyorsa, şehidimizin kanı olan al bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa bunu Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz." açıklamasını yaptı.