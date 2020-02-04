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Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 89’uncu yıl dönümü kutlandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 89’uncu yıl dönümü törenle kutlandı.15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen tören protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 89’uncu yıl dönümü törenle kutlandı.
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen tören protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek oyunları gösterisi ile devam eden törene; Vali Hasan Karahan, 11’inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 89. yıl dönümü nedeniyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Atatürk Koşusu” ve resim yarışmalarında dereceye girenlere Vali Karahan ve diğer protokol üyelerinin ödüllerini vermesi ile tören son buldu.

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