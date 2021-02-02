Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yıldönümü törenlerle anılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yıldönümü çeşitli etkinliklerle anılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarihi ziyaret için 4 Şubat 2021 Perşembe günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sergi açılışı gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yıldönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Bu kapsamda ilk tören 04 Şubat 2021 Perşembe günü saat 10.00’da 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacak. Buradaki programın hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Şubat 1931 Denizli ziyareti ve yurt gezilerinden derlenen fotoğraf ve resimlerin bulunduğu serginin açılışı yapılacak. Saat 11.00’de ise Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercan Haytoğlu, “90.Yılında Atatürk’ün Denizli Ziyaretlerine Bir Bakış” konulu e-konferans verecek.

Öte yandan 10 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk Etnografya Müzesi’nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.



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