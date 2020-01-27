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Atatürk’ün Erdemli’ye gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

MERSİN HABERLERİ  | 27.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 95 yıl önce Erdemli’ye gelişi törenle kutlandı.95 yıl önce İçel vilayet merkezi olan Silifke’ye gerçekleştireceği bir ziyaret için yolculuk yapan Mustafa Kemal Atatürk’ün vatandaşlarla sohbetinin yıl dönümü dolayısıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emekli öğretmenler tarafından etkinlik düzenlendi.Araştırmacı yazar Ahmet Refik Erdem günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Mersin ve İçel vilayetini ziyarete gelen Atatürk, 13 Ocak 1925 günü trenle Mersin’e gelmiş, 27 Ocak günü de o tarihte İçel vilayetinin merkezi olan Silifke’ye hareket etmiştir.

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 95 yıl önce Erdemli’ye gelişi törenle kutlandı.
95 yıl önce İçel vilayet merkezi olan Silifke’ye gerçekleştireceği bir ziyaret için yolculuk yapan Mustafa Kemal Atatürk’ün vatandaşlarla sohbetinin yıl dönümü dolayısıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emekli öğretmenler tarafından etkinlik düzenlendi.
Araştırmacı yazar Ahmet Refik Erdem günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Mersin ve İçel vilayetini ziyarete gelen Atatürk, 13 Ocak 1925 günü trenle Mersin’e gelmiş, 27 Ocak günü de o tarihte İçel vilayetinin merkezi olan Silifke’ye hareket etmiştir. Bu programdan haberi olan Yağda Nahiye Müdürü Ahmet Nuri Beyzade ve İl genel meclis üyesi Ahmet Refik Bey, yine o tarihte köy olan Erdemli köyü halkına konuyla ilgili duyuruda bulunmuştur" dedi.
Atatürk’ün Alata köprüsünde karşılandığını ifade eden Erdem, "2. Ordu Müfettişi Fahrettin Altay Paşa, Bayındırlık Bakanı Fevzi Bey, Rize Milletvekili Ahmet Kutsi, İçel Milletvekili Hafız Emin olduğu halde 3 otomobille gelen Atatürk’ü, Erdemli ve Alata köylüleri coşkulu ve büyük bir kalabalıkla karşıladı. Atatürk’ün İçel iline ilk gelişinde onu çok merak eden Erdemlililer yol kenarındaki Ulu Çınar’ın altında Gazi’yi karşıladı. Atatürk’e limonata ve portakal suyu ikram edildi. Gazi buradaki kısa konuşmasında tarımın modern usullerle yapılması gerektiğine değindi. Nitekim Silifke’de örnek olacak bir çiftliğin kurulması için talimat verecektir. Karşılamadan memnuniyetini dile getiren Gazi’nin, ’Cumhuriyetimizi güçlendirmek için çok çalışmalıyız’ dediği aktarılıyor. Vatandaşlar daha sonra Gazi’yi Silifke’ye yolcu ediyor" şeklinde konuştu.
Törene siyasi partilerin ilçe başkanları, emekli öğretmenler ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri katıldı.

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