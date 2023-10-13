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Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan sanığın davasında karar

13.10.2023 15:37 | Son Güncelleme:
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Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık A.E.S. ile avukatı katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatının savunması alındı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme dosyayı karara bağladı.

Sanık A.E.S'yi "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık A.E.S'nin hükümle birlikte tahliye edilmesini kararlaştırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler yaptığı gerekçesiyle 17 yaşındaki A.E.S hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık A.E.S'nin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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