Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97. yıl dönümü kapsamında, 23 Ağustos'ta başlayan etkinliklerin sona ermesi üzerine tören düzenlendi.

Arkeoloji Müzesi bahçesinde İl Milli Eğitim ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yapılan törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu Nutku okundu.

Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya 23-31 Ağustos 1925'te gerçekleşen, 8 gece 9 gün süren bir ziyaretinin olduğunu hatırlattı.

Bu ziyaretin özel bir anlamı olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Ulu Önder cephe hattında gözünün Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağının da İnebolu'da olduğunu ifade ederken, bu hattın önemini güçlü bir şekilde zaten tüm ülkeye ve dünyada haykırıyor. O zaman o zorlu şartlarda kahraman Kastamonu halkı tümüyle bu hatta yardıma geldiler. Bu cephaneler en zorlu şartlarda teslim alındı ve iç cephe hattına iletilerek Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasına çok büyük katkı sunuldu."

Kastamonu'nun Milli Mücadele'deki rolüne işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kastamonu denilince ülkemizin, devletimizin, milletimizin hamuru, mayası en birleştirici unsur, en fedakar insanlar akla geliyor. Gerçekten burası Anadolu'nun özü. Bozulmamış tarihi, doğası ve kültürüyle devletimizin ve milletimizin her daim emrinde olmuş insanların yaşadığı bir coğrafya. Bugün hem 30 Ağustos hem de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimizdeki ziyaretlerinin ve burada halka seslenişini gerçekleştirdiği yerdeyiz. Bu tür etkinlikler, bizleri bir tutan ve yarınlara taşımamız gereken, üzerimizde güçlü emanet olan etkinlikler. O yüzden bunlara çok güçlü bir şekilde sahip çıkmamız, yarınlarımıza da güçlü bir şekilde ulaştırmamız lazım. Birliğimizin, beraberliğimizin her fırsatta en güçlü şekilde olmasına çaba göstermemiz lazım. Bunu bozmaya çalışanlara da kesinlikle fırsat vermemek lazım."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya ayrı bir önem verdiğini ifade ederek, "Devlete 'baba' demişiz, vatana da 'ana' demişiz. Dolayısıyla her ikisi de bizim kutsalımız. Bir imparatorluk bakiyesinden bir Cumhuriyet çıkaran hem büyük Gazi'yi hem de Anadolu'yu bize vatan yapan bütün ecdadı rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Etkinlikler, Daday Kelebek Çayırı'nda düzenlenen at yarışlarının ardından sona erdi.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

