YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

15.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

OSMANİYE (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Tren garındaki ilk törende, gara gelen trenden inen bir grup izci, taşıdıkları Türk bayrağını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a teslim etti.

Buradaki tören Osmaniye Belediyesi mehteran takımı gösterisi ve 21 pare top atışının ardından sona erdi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda Atatürk Anıtı önündeki törende ise anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, 16 Ocak 1925'te Osmaniye'ye gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün halk tarafından büyük coşku ve sevgiyle karşılandığını ifade etti.

Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatan toprağı' diye bastığımız, her yamacında ay yıldızlı bayrağımızı mavi göklerde dalgalandırmanın gururunu yaşadığımız memleketimizi, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Osmaniye Kuvayımilliye kahramanlarımıza borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, İstiklal Savaşımızın şanlı önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bundan 96 yıl önce Osmaniye'mizde ağırlamak, Türk milletinin şerefli tarihinde gururla yerini almıştır. İşte bu gururla Kurtuluş Savaşı yıllarında vatanını korumak için birçok şehit veren ilimizde ve ülkemizde, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılması yolunda büyük gayret sarf ederek, canla başla çalışmaktayız. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yılını en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Törene Vali Yılmaz'ın yanı sıra Osmaniye Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemal Akıncı, Belediye Başkanı Kadir Kara, Jandarma Alay Komutanı Albay Zafer Tombul, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
12:49
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Doğa Eczanesi
Merkez
Eda Eczanesi
Merkez
Kayıklık Eczanesi
Merkez
Bayazıtoğlu Eczanesi
Kadirli
Savrun Eczanesi
Kadirli
Umut Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Yeni teknolojiler, sosyal yapıyı hızla dönüştürecek“

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Yeni teknolojiler, sosyal yapıyı hızla dönüştürecek“

Vali Yılmaz: “Korona virüsü ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenebiliriz”

Vali Yılmaz: “Korona virüsü ancak tedbirlere uyulduğu takdirde yenebiliriz”

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de 1 ton 392 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Osmaniye'de 1 ton 392 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.