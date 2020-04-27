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ATB ihtiyaç sahiplerinin yanında

ANTALYA HABERLERİ  | 27.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

ATB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla hazırladığı bin 290 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, içerisinde kuru yiyecek ve yemeklik gıda bulunan bin 290 paket hazırladıklarını bildirdi.

ATB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla hazırladığı bin 290 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, içerisinde kuru yiyecek ve yemeklik gıda bulunan bin 290 paket hazırladıklarını bildirdi. TOBB’un katkılarıyla hazırlanan ramazan paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini bildiren Bülbül, “Her yıl üyelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız Ramazan paketlerini bu yıl Korona virüs nedeniyle yardımların tek elden dağıtılması amacıyla Valiliğimiz Vefa Sosyal Destek Grubu ve Antalya Büyükşehir Belediyemize teslim etti. Valiliğimiz ve Belediyemiz aracılığıyla hazırladığımız bin 290 paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” dedi.
Ramazan ayında dayanışmanın önemini vurgulayan Bülbül, “Daha çok dayanışmaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Borsa olarak bu zor dönemde halkımızın yanındayız” diye konuştu.
Bülbül, Ramazan ayının sağlık ve mutluluğa vesile olmasını diledi.

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