ATB’de tarım ve korona virüsü masaya yatırıldı

ATB Birleştirilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Koronavirüs bile gıda ve tarımda kendi kendine yeterliliğin önemini ortaya koydu" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Birleştirilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı, Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapıldı. Borsa bünyesindeki 7 meslek komitesinden üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantının bu ay ki konuğu Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım oldu. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, meslek komitelerinin çok etkin çalıştığını belirterek, “Komitelerimiz her ay düzenli olarak toplanıyor. Sektörleriyle ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini iletiyorlar. Biz de Borsa yönetimi olarak gündeme getirilen konuların takipçisi oluyoruz. Antalya Ticaret Borsası’nın bu kadar aktif olmasının nedeni komitelerimizin aktif çalışması” diye konuştu.

Toplantıya katılımı nedeniyle Ali Ekber Yıldırım’a teşekkür eden Çandır, “Türkiye’de tarım sektörünün sorunlarını detaylı şekilde gündeme getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. ‘Üretme Tüket’ kitabını çok önemsiyoruz. Yıllardır atıl bırakılan, hor görülen, itibarsızlaştırılan tarımla ilgili bir kitabın 6 baskıya gidiyor olması bizler için çok önemli. Bu gerçekten tarım sektörü için geleceğe dair bir umut ışığı. Emekleriniz nedeniyle çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.