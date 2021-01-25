Atçalı kadınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de verdiği destekle kadınlara örnek oluyor

Türkiye’nin modern imarlı ilk kenti olan Atça, kadınlarının dayanışmasıyla da Türkiye’ye örnek oluyor.

Yaklaşık 2 bin kadına gelir kapısı olan ve 17 kadının yaklaşık bir yıl önce Atça’da kurup işlettiği ’Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin kadın üyeleri, amaçlarının kadınların ekonomik olarak ayakları üzerinde durabilmeleri, sosyal olabilmeleri, üretim yaparken meslek sahibi olmaları olduğunu söylüyor. Ürünlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Halk Ege Et’te de satan kadınlar, verilen bu destekle amaçlarına bir adım daha yaklaştıklarını belirtiyor. Aynı zamanda Türkiye’nin çilek üretim üssü olan Atça’da bir dönüşüm yaşanıyor. Güçlerini birleştiren Atçalı 17 kadın, tüm kadınlara örnek olacak bir dayanışma sergileyerek 2 bin kadına daha gelir kapısı açtı. Kendi evlerinde ürettikleri, çocuklarına da yedirdikleri ürünleri üretip satmaya başlayan kadınlar, üretim yapmanın yanında asıl amaçlarının kadınların ekonomik olarak ayakları üzerinde durabilmeleri, sosyal olabilmeleri, üretim yaparken meslek sahibi olabilmeleri olduğunu söylüyor.