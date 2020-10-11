YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Ateş, "Hatay yangını sorumluları cezasız kalmayacak"

Ateş, "Hatay yangını sorumluları cezasız kalmayacak"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Hatay’da çıkan yangının sorumluların cezasız kalmayacağını belirtti.Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan ve kısa sürede çevre ilçelere yayılan yangın ile alakalı Akil Gençler Genel Başkanı Ateş’ten de bir açıklama geldi.

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Hatay’da çıkan yangının sorumluların cezasız kalmayacağını belirtti.
Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan ve kısa sürede çevre ilçelere yayılan yangın ile alakalı Akil Gençler Genel Başkanı Ateş’ten de bir açıklama geldi. Yangının kontrol altına alınması için çalışan ekiplere teşekkür eden Ateş, bunun orman yangını olmadığını, bunun terör eylemi olduğunu ve sorumluların cezasız kalmayacağının altını çizdi. Ateş, "Kadim kentimiz Hatay’da çıkan yangın ülkemizin ciğerleri cayır cayır yakmıştır. Ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini yakmıştır. PKK’nın alt kolu olan ateşin çocukları isimli terör topluluğu yangını üstlenmiştir. Ateşin çocukları yaktığı ateşte yanacaktır. Ormanlarımızı yakanlar en ağır bedeli ödeyecektir. Bu bir orman yangını değil, terör eylemidir. Yakan, yaktıran, yakılmasına göz yuman tüm zalimlere lanet olsun. Çevreci diye geçinen zihniyetin şehir merkezine kadar ulaşan yangın karşısındaki sessizlikleri ne kadar sahtekâr olduklarını bir daha ortaya koymuştur. Bu zihniyet kirli ve karanlık bir zihniyettir. Bu zihniyetle mücadelemiz her alanda devam edecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürlüğünün yüreğini ortaya koyan bütün mensuplarını yürekten kutluyoruz. Yangının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren sahada canları pahasına mücadele eden kahramanları da asla unutmayacağız. Hainlerin çokluğu bizi asla yıldırmayacaktır. Çünkü hainlerin karşısında duran kahramanlar Anadolu coğrafyasında asla bitmeyecektir. Ormanlarımıza sahip çıkacağız, ülkemize sahip çıkacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayserispor’un geleceği minikler

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:50
İkindi
15:59
Akşam
18:32
Yatsı
19:50
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.