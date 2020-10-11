Ateş, "Hatay yangını sorumluları cezasız kalmayacak"

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Hatay’da çıkan yangının sorumluların cezasız kalmayacağını belirtti.

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan ve kısa sürede çevre ilçelere yayılan yangın ile alakalı Akil Gençler Genel Başkanı Ateş’ten de bir açıklama geldi. Yangının kontrol altına alınması için çalışan ekiplere teşekkür eden Ateş, bunun orman yangını olmadığını, bunun terör eylemi olduğunu ve sorumluların cezasız kalmayacağının altını çizdi. Ateş, "Kadim kentimiz Hatay’da çıkan yangın ülkemizin ciğerleri cayır cayır yakmıştır. Ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini yakmıştır. PKK’nın alt kolu olan ateşin çocukları isimli terör topluluğu yangını üstlenmiştir. Ateşin çocukları yaktığı ateşte yanacaktır. Ormanlarımızı yakanlar en ağır bedeli ödeyecektir. Bu bir orman yangını değil, terör eylemidir. Yakan, yaktıran, yakılmasına göz yuman tüm zalimlere lanet olsun. Çevreci diye geçinen zihniyetin şehir merkezine kadar ulaşan yangın karşısındaki sessizlikleri ne kadar sahtekâr olduklarını bir daha ortaya koymuştur. Bu zihniyet kirli ve karanlık bir zihniyettir. Bu zihniyetle mücadelemiz her alanda devam edecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürlüğünün yüreğini ortaya koyan bütün mensuplarını yürekten kutluyoruz. Yangının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren sahada canları pahasına mücadele eden kahramanları da asla unutmayacağız. Hainlerin çokluğu bizi asla yıldırmayacaktır. Çünkü hainlerin karşısında duran kahramanlar Anadolu coğrafyasında asla bitmeyecektir. Ormanlarımıza sahip çıkacağız, ülkemize sahip çıkacağız" dedi.

