Ateşi yüksek olan dikkat!

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan karara göre, market ve süpermarket girişlerinde müşterilerin ateşleri ölçülecek ve ateşi yüksek müşteri içeriye alınmayacak. Ateşi yüksek çıkan kişi en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Korona virüsle mücadele sürecinde insan kalabalığının en fazla görüldüğü yerlerin başında marketler ve süpermarketler geliyor. Dolayısıyla salgının yayılmasını önlemek için Bilecik’te yeni kararlar alındı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığın da toplanarak Bilecik’te şu kararlar alındı.

‘İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, ilimiz merkez ve tüm ilçelerinde market ve süpermarket girişlerinde müşteriye yönelik ateş ölçümü yapılmasına, ateşi yüksek saptanan müşterinin içeriye alınmamasına ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine, belirtilen karara uymayan işletme ve vatandaşlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

