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ATGB’den maske desteği devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 21.05.2020 13:29 | Son Güncelleme

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB-ETUV), Almanya’da bakım evlerini ziyaret ederek maske hediye etti.Tüm dünyayı etkisine alan Korono virüs (Covid-19) salgını sonrası Avrupa’da yaşayan Türklerin yardım severliği her geçen gün devam ediyor.

ATGB’den maske desteği devam ediyor

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB-ETUV), Almanya’da bakım evlerini ziyaret ederek maske hediye etti.
Tüm dünyayı etkisine alan Korono virüs (Covid-19) salgını sonrası Avrupa’da yaşayan Türklerin yardım severliği her geçen gün devam ediyor. Merkezi Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalye eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde yer alan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği’nin (ATGB-ETUV) yöneticileri bakım evlerini ziyaret ederek, sağlık personelleri ve çalışanlara yine kendi bünyelerinde bulunan girişimciler tarafından dikilen bin bin 500 yüz maskesi hediye etti.
ATGB-ETUV Genel Başkanı olan Karabüklü işadamı Orhan Buyurman, “Dünyanın neresinde olursa olsun sağlık personelleri büyük risk altında olmalarına rağmen mesleklerini eksiksiz icra etmekteler. Bizlerde bu özverili sağlık çalışanlarına destek vermek adına yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bir araya gelerek, girişimci arkadaşlarımız tarafından dikilen ve yıkanabilir bin 500 maske dağıttık. ATGB-ETUV adına sahada olan Genel Sekreterimiz Muharrem Uslubas, Genel Başkan yardımcımız Nizamettin Barutcu ve Yönetim kurulu üyesi Adnan Derviş, bakım evleri ve hastaneleri tek tek gezerek maskeleri sağlık personeline ve çalışanlarına takdim ediyor. Hedefimiz 15 bin adet maskeyi hem soydaşlarımıza hemde Almanya’nın çeşit bölgelerindeki sağlık personeli ve çalışanlarına dağıtmayı hedefliyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız yaptıkları ziyaretlere sağlık çalışanlarının başka ihtiyaçları olup olmadığı noktasında da taleplerini alarak temin etmeye gayret ediyoruz” dedi.

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