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Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

09.10.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Alp Eren Erdur, 25 metre standart tabanca genç erkekler kategorisinde müsabakayı 7. sırada tamamladı

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası Peru'nun başkenti Lima'da devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca genç erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Alp Eren Erdur, 554 puan atarak müsabakayı 7. sırada tamamladı." denildi.

Şampiyona yarın sona erecek.

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