Atık bitkisel yağlar biyodizele dönüştürülecek

Belediye olarak bu tür çalışmalara önem verdiklerini anlatan Yılmaz, "Lokanta, restoran gibi benzeri iş yerlerindeki kullanılmış yağların toplanıp tekrar değerlendirilmesi, çevreye zararsız hale getirilerek biyodizel olarak kullanılması üzerine bir kampanya başlattık. İş yerlerine bidonlar bırakıldı, esnafımız bilgilendirildi ve vatandaşların duyarlılığı sağlandı. Çevre temizliği açısından bizler de katkı sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, belediyelerin çevre ve insan odaklı çalışmalara önem verdiğini, ülke çapında sıfır atık projesiyle ilgili çalışmalar olduğunu söyledi.

- "Amacımız en üst seviyede atık yağ toplayarak çevreyi korumak"

Kozlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Arzu Karademir de gıda amaçlı atık yağların lavabodan döküldüğünü, bunun hem çevreye hem de kanalizasyon sistemine zarar verdiğini belirtti.

Birçok işletme sahibinin bu konuda duyarlı davrandığını ve amaçlarının, en üst seviyede atık yağ toplayarak çevreyi korumak olduğunu aktaran Karademir, piyasada korsan atık yağ toplayıcılarının bulunduğunu ve bu durumla karşılaşan işletme sahiplerinin yetkililere haber vermesi gerektiğini dile getirdi.

Restoran işletmecisi Nuray Dilmen ise atık yağları çevreye ve doğaya zarar vermemesi için biriktirip yetkililere teslim ettiklerini ve herkesin aynı duyarlılığı göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.

