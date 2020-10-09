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Atık pil toplayarak kazandıkları tabletleri uzaktan eğitim için bağışladılar

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Ataşehir Belediyesi’nin “Kazandıran Atık Pil” yarışmasına katılarak kazandığı 10 tableti uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı.Doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve geri dönüşüme dikkat çekilmesi amacıyla Ataşehir Belediyesi her yıl çeşitli kampanyalar ve yarışmalar düzenleyerek çevreye destek verenleri ödüllendiriyor.Ataşehir’de öğrencilere yönelik düzenlenen atık pil toplama kampanyasına iki yıldır katılan Bahçeşehir Koleji, öğrenci ve velilerin desteğiyle topladığı her 50 kilogram atık pil karşılığında kazandığı hediye tabletlerden 10 tanesini Ataşehir Belediyesi’nin başlattığı “Çocuklarımız İçin Dayanışma Vakti” kampanyasına bağışladı.Ataşehir Belediyesi yeni veya kullanılabilir durumdaki tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Ataşehir Belediyesi’nin “Kazandıran Atık Pil” yarışmasına katılarak kazandığı 10 tableti uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı.
Doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve geri dönüşüme dikkat çekilmesi amacıyla Ataşehir Belediyesi her yıl çeşitli kampanyalar ve yarışmalar düzenleyerek çevreye destek verenleri ödüllendiriyor.
Ataşehir’de öğrencilere yönelik düzenlenen atık pil toplama kampanyasına iki yıldır katılan Bahçeşehir Koleji, öğrenci ve velilerin desteğiyle topladığı her 50 kilogram atık pil karşılığında kazandığı hediye tabletlerden 10 tanesini Ataşehir Belediyesi’nin başlattığı “Çocuklarımız İçin Dayanışma Vakti” kampanyasına bağışladı.
Ataşehir Belediyesi yeni veya kullanılabilir durumdaki tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

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