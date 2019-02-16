Atiker Konyaspor'dan sosyal medyadan kırmızı kart tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 33 dakikasında Adis Jahovic, Sadık Çifpınar'a yaptığı faul sonrası hakem Fırat Aydınus VAR incelemesi sonrası kırmızı kartına başvurdu.

Karar sonrası Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Atiker Konyaspor "Karşılaşma 11’e 10 devam edecek." notuyla Skrtel'in 13. dakikada sarı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını paylaştı.

Karşılaşma 11’e 10 devam edecek. pic.twitter.com/dGzqRqtYWE — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019

ÖMER ALİ ŞAHİNER'DEN DE TEPKİ GELDİ

Öte yandan cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyen Atiker Konyaspor'un yıldızı Ömer Ali Şahiner de hakem kararlarına tepki gösterdi.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Ömer Ali Şahiner, 'VAR hakemleri 16. dakikada gelmiş' diyerek tepkisini ifade etti.

ZUTA'NIN AYAĞI PAYLAŞILDI

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının devre arasında yaptığı paylaşımda Martin Skrtel ile girdiği pozisyonda Zuta'nın ayağında oluşan yarayı gösterdi.

Yapılan paylaşımda, 'Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta’nın ayağı' ifadelerine yer verildi.

Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta’nın ayağı. ???? pic.twitter.com/8dlEjXcMve — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019



