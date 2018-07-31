Atiker Konyasporlu futbolcu Samuel Eto'o Fransa'ya gidebilir

Konyaspor'da yüksek maaşı nedeniyle sorun yaşanan Samuel Eto'o'nun yeni durağı Fransa olabilir. Fransız basını, dünyaca ünlü Kamerunlu golcüye Fransa Ligue 1'den iki takımın talip olduğunu öne sürdü. Eto'o'ya yakın bir kaynak, yıldız santrforun vereceği kararın finansal değil sportif olacağını belirtti. (FOTOMAÇ)
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