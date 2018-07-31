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Atiker Konyasporlu futbolcu Samuel Eto'o Fransa'ya gidebilir

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 31.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Konyaspor'da yüksek maaşı nedeniyle sorun yaşanan Samuel Eto'o'nun yeni durağı Fransa olabilir.

Atiker Konyasporlu futbolcu Samuel Eto'o Fransa'ya gidebilir

Konyaspor'da yüksek maaşı nedeniyle sorun yaşanan Samuel Eto'o'nun yeni durağı Fransa olabilir. Fransız basını, dünyaca ünlü Kamerunlu golcüye Fransa Ligue 1'den iki takımın talip olduğunu öne sürdü. Eto'o'ya yakın bir kaynak, yıldız santrforun vereceği kararın finansal değil sportif olacağını belirtti. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa samuel eto'o Atiker Konyaspor Fransa Ligue 1

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eto gidiyor eto geliyor ne etoymuş yaa yeter defedin gitsin.futbol tuccarı
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