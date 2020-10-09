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Atıksu Arıtma Tesisinde 38 bin metreküp su arıtılacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında 1.

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtılacak.
Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi sahasında incelemelerde bulundu. Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi’nin genel durumu ile ilgili sahada incelemelerde bulunan Başkan Vekili Mehmet Yurt, projenin ekiplerimizin hummalı çalışmaları sayesinde, hedefledikleri doğrultuda halkın hizmetine sunulacağını belirterek, “Bu dev projenin Karaçomak Deresine deşarj edilen kirli suların temizlenmesini sağlayarak, tarım ürünlerini başta olmak üzere bölge halkını, çiftçileri ve ekolojik sistemi olumlu yönde etkileyecektir. Bu kıymetli yatırımın hem günümüz hem de gelecek nesillerin sağlığının hem de Kastamonu’nun bereketli topraklarının korunmasına katkı sağlayacak” dedi.
47 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması başlayan Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak. Atıksu Arıtma Tesisi, Avrupa Birliği projesinin finansmanının yüzde 85 Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9’u da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacak.

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