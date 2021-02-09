Atıl arsa alanı Karakol binası için emniyet hizmet alanına dönüştürüldü

Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi’nde uzun yıllar atıl halde bulunan 3 bin 260 metrekare büyüklüğündeki arsayı, yaptığı plan değişikliği ile emniyet hizmet alanına dönüştürdü. Kepez Belediyesi, ilçenin doğu mahallelerinin emniyet hizmet alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik imar çalışmasını gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Güneş Mahallesi’nde, plan işlevi TEK indirici merkez alanı olan 3 bin 260 metrekare büyüklüğündeki arsayla ilgili plan değişikliği önerisi hazırladı.Hazırlanan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile TEK indirici merkez alanı plan işlevi, resmi kurum alanı olarak değiştirildi.

“Yatırım kararı olmayınca plan işlevi değiştirildi”

Bölgeye kalıcı bir karakol binası yapılmasını sağlayacak olan öneri plan değişikliği Kepez Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu. Plan değişikliğine konu parsel, Toptancı Hal Caddesi ile 2371 Sokak üzerinde bulunuyor.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Şirketi de, söz konusu parsel üzerinde bir yatırım kararırın bulunmadığını resmi yazı ile Kepez Belediyesi’ne iletti.