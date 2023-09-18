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Atıl yapı Atakum’a kazandırılıyor

18.09.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Atakum Belediyesi, 2012 yılında Çok Amaçlı Salon olarak planlanan ve yapımı yarım kalarak yıllar içerisinde atıl hale gelen yapıyı “Ata Sahne Sanat Merkezi” olarak ilçeye kazandırmak için çalışmalara başladı.

Atıl yapı Atakum’a kazandırılıyor

Atakum Belediyesi, Çok Amaçlı Salon olarak 2012 yılında planlanan ancak aradan geçen yıllar içerisinde ilgisizlikten kaynaklı tahribatlar nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale gelerek atıl kalan yapıyı Ata Sahne Sanat Merkezi’ne dönüştürmek için çalışmalara başladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası’na bitişik konumda yer alan yapı; Atakum’un kültür, sanat ve turizm hayatına büyük katkı sunacak.

550 KİŞİLİK KONFERANS SALONU

İnşaatı yüzde 40 oranında tamamlandıktan sonra çalışma gerçekleştirilmeyen yapı, Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yeniden modern, çağın şartlarına uygun ve Atakum’un ihtiyaç duyduğu şekilde projelendirildi. En kısa sürede tamamlanarak Atakum halkına kazandırılacak Ata Sahne Sanat Merkezi içerisinde tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği akustik ve profesyonel ses ışık sistemi projeleri ile gerekliliklerinin tümü karşılanmış olan 550 kişilik konferans salonu; kitap sergisi ve satışı için kullanılacak ve imza günler gibi etkinliklerin düzenlenebileceği sergi salonu, uygun sayıda ve yeterlilikte sanatçı soyunma odaları, teknik ve idari ofislerin yer aldığı, tüm faaliyetler için uygun fuaye alanları yer alacak.

O MERKEZ BAŞARILI ÖRNEK

Kentte daha önce başka atıl yapıları da kullanım ihtiyacına göre yeniden projelendirerek Atakumluların hizmetine sunduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Deveci, “Bu projelerden birisi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi. Atıl haldeyken, Etüt Proje Müdürlüğümüzün gayretli çalışmaları neticesinde yeniden projelendirerek 2021 yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılışını yaptığımız merkezden her yaştan yurttaşımız, özellikle de gençlerimiz nitelikli biçimde faydalanmaya devam ediyor. Atıl bir yapının halkın kullanımına kazandırması ve verdiği fayda açısından çok başarılı bir örnek oldu. Kentimizin kültür, sanat ve içerisinde yer alan kütüphanesiyle de akademik hayatına önemli katkılar veriyor. İçerisinde yer alan mesleki eğitim kurslarından halkımız faydalanıyor ve yeni meslekler edinerek istihdam sağlayabiliyor” dedi.

SANATIN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

2012 yılında yapımına başlanan ancak tamamlanamayan atıl haldeki çok amaçlı salonun ihtiyaca yönelik olarak Ata Sahne Sanat Merkezi adıyla yeniden projelendirdiklerini belirten Başkan Deveci, “Bu atıl yapının Atakum’un kültür, sanat ve turizm hayatına katkı sunması için çalışmalara başladık. Bu merkez, Atakum’un kültürel zenginliğini artıracak ve sanatseverler için önemli bir buluşma noktası olacak. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak turistlerin ilgisini çekecek ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Kentimiz, sanatın birçok dalına ev sahipliği yaparak; sadece Samsun için değil, ülkemiz için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu merkezimiz de hem komşuluk hukukumuzun hem de sanat dallarımızın kentimizde gelişmesi için oldukça değerli. Merkezimizi en kısa sürede komşularımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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