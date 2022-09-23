Atlet çift, hedefine Avrupa ve Balkan şampiyonluklarını koydu

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Konya'da düzenlenen Türkiye Master Atletizm Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarında Türkiye şampiyonu olan Ercan ve Şenay Temel çifti, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında kürsüye çıkmak için çalışıyor.

Osmaniye'de atletizm antrenörü olan Ercan Temel ve evlendikten sonra eşi sayesinde bu sporla tanışan Türkçe öğretmeni Şenay Temel, yarışmalara birlikte antrenman yaparak hazırlanıyor. Katıldıkları şampiyonalarda en iyi dereceyi alabilmek için mücadele eden çift, son olarak 30-31 Temmuz'da Konya'da düzenlenen Türkiye Master Atletizm Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarında şampiyon oldular.

Evde ve sahada birbirini destekleyen iki çocuk sahibi çift, önlerine koydukları Avrupa ve Balkan şampiyonlukları hedefi için ter döküyor.

- "Balkan ve Avrupa şampiyonaları var, ilk hedefimiz oralar"

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görev yapan atletizm antrenörü Ercan Temel, AA muhabirine, uzun yıllardır sporla ilgilendiğini söyledi.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda çekiç, disk, cirit ve gülle atmada şampiyonluklar kazandığını anlatan Ercan, 2013'de evlenmesinin ardından eşini de bu sporlarla tanıştırdığını belirtti.

Antrenmanlarda ve yarışmalarda en büyük destekçisinin eşi olduğunu aktaran Ercan, "Eşim, 'Benimle şampiyonalara gelmek istiyorsan sen de yarışacaksın' sözü üzerine atletizme başladı. O gün bugündür beraber yarışıyoruz." diye konuştu.

Ercan, eşiyle ilk kez 2017'de Denizli'de düzenlenen Türkiye Master Atletizm Şampiyonasına beraber katıldıklarını belirtti. Eşinin şampiyonada gülle atmada Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Ercan, şöyle devam etti:

"Ben de yine çekiç, cirit, disk ve gülle de Türkiye şampiyonluklarına ulaşmıştım. Bu yıl Konya'da düzenlenen şampiyonada ikimizde şampiyon olduk. Yarışlara eşimle beraber hazırlanıyoruz. İleride Balkan ve Avrupa şampiyonaları var, ilk hedefimiz oralar."

- "Eşiniz şampiyon olunca siz de kendinizde o hırsı görüyorsunuz"

Türkçe öğretmeni Şenay Temel de evlenmeden önce de bir spor geçmişinin bulunduğunu, ancak sporla eşi sayesinde tanıştığını söyledi.

Eşiyle üç kez yarışmalara katıldığını ve hepsinde de şampiyonluk elde ettiğini anlatan Temel, şunları kaydetti:

"Şimdiki hedefim yurt dışındaki şampiyonalara katılmak. İnşallah orada da bir başarı sağlamaya çalışacağız. Eşiniz şampiyon olunca siz de kendinizde o hırsı görüyorsunuz. İster istemez siz de şampiyonluklar için çalışıyorsunuz. Eşimin amacı yurt dışında bayrağımızı dalgalandırmak. Onunla beraber o bayrağın dalgalandığını görmek istiyorum."

