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Atletico Madrid, Gameiro'nun yerine Enes Ünal'ı istiyor!

İSPANYA HABERLERİ  | 09.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in bir numaralı gözdesi Enes Ünal'ı Atletico Madrid istiyor. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Kevin Gameiro'nun yerine Enes Ünal'ı istediği iddia edildi.

Atletico Madrid, Gameiro'nun yerine Enes Ünal'ı istiyor!

Enes Ünal, Kevin Gamiero'nun yerine Atletico Madrid'e transfer olacak.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in bir numaralı gözdesi olan Enes Ünal için Atletico Madrid’in devreye girdiği iddia edildi. İspanyollar, Atletico’nun Kevin Gamiero’yu satarak yerine Enes Ünal’ı alacağını iddia etti.

Simeone sezon içinde Villareal’a kaybettikleri maçtan sonra “Eğer Enes Ünal bizde olsaydı kazanırdık” açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid enes ünal

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