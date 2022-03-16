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Atletizmde 2022 yılı yoğun geçecek

16.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: "Atletlerimizle hem kamplarda hem de yarışmalarda en yüksek performansı hedefliyoruz" - "Avrupa Salon Şampiyonası, 2023 yılında ülkemizde yapılacak. Bu organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, atletizmde 2022 yılının yoğun geçeceğini belirterek, ""Bu süreç içerisinde atletlerimizle hem kamplarda hem de yarışmalarda en yüksek performansı hedefliyoruz." dedi.

Çintimar, atletizmde yeni sezon hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Atletizmi salon sezonuyla açtıklarını ifade eden Çintimar, 6 ilde 120 sporcuyla kampların sürdüğünü söyledi. Son dönemde alınan başarılı sonuçlara dikkati çeken Çintimar, "Bu sonuçlar, Türk atletizminin kendi altyapısıyla, kendi çocuklarıyla aldığı başarılardır." ifadesini kullandı.

Çintimar, yazın çok önemli müsabakaların olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İslam Oyunları ülkemizde yapılacak önemli bir organizasyon. Ardından Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonaları var. 2022 yılı atletizm için inanılmaz yoğun geçecek. Biz de bu süreç içerisinde atletlerimizle hem kamplarda hem de yarışmalarda en yüksek performansı hedefliyoruz. Tabii ki tüm hedef 2023 yılındaki Avrupa Salon Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları. Avrupa Salon Şampiyonası 2023 yılında ülkemizde yapılacak. Bu organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Tarihimizde 8 madalyamız var. Türkiye'de yapacağımız bu şampiyonada hedefimiz bu madalya sayısını yakalayabilmek ve atletizmin altyapısını geldiği noktayı gösterebilmek. Bu amaçla elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

- "Her yabancı antrenör ve sporcu sizin vizyonunuza biraz daha bir şeyler katıyor"

Büyük kadroda yarışan sporcuların yüzde 98'nin genç sporculardan oluştuğunu ifade eden Çintimar, organizasyonlara katılacak tüm sporculara güvendiklerine dikkati çekti.

Getirdikleri yabancı antrenörlerin sporcuların gelişimine büyük katkı sağladığına işaret eden Çintimar, "Sporcularımıza yüzde yüz olumlu katkısı oldu. Her yabancı antrenör ve sporcu sizin vizyonunuza bir şeyler katıyor." değerlendirmesini yaptı.

- "İstanbul'daki şampiyonada bilet alanlara bir defne ağacı hediye edeceğiz"

Fatih Çintimar, Türkiye'de düzenlenecek 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tanıtımın yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Buradaki temamız herkes tarafından çok beğenildi. Temada, hava, su ve yeşil çevrenin lansman içerisinde işlenmiş olması çok önemli. Burada defne ağacının vurgusunu yapıyoruz. Defne ağacı ilk çağlarda alimlere, sporculara ve şampiyonlara taç olarak yapılıp veriliyordu. İstanbul'daki şampiyonada bilet alanlara bir defne ağacı hediye edeceğiz. Bu inanılmaz bir ambiyans oluşturacak. Defne ağacı Avrupa'nın tüm ülkelerinde yetişiyor. Yüzde 80'nine yakını da Türkiye'de yetişiyor. Biz de buna vurgu yapıp, tanıtımını yapacağız. Dallarını koparak taç yapmayacağız, onu ekip daha büyük taç olabilmesini sağlayacağız. Bu da bizim yarışmamızın kalıcı mirası olacak."

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