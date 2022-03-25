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Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da yapılacak

25.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da yapılacak

Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, yarın Erzurum'da yapılacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda düzenlenecek şampiyonaya 52 kulüp katılacak.

Şampiyonada başarılı olan ilk 3 kulübe ödül verilecek.

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