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"Atmaca Müdür" İlkadım’a atandı

SAMSUN HABERLERİ  | 08.06.2020 20:11 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde vekaleten 4 yıl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bakan Komiser Yardımcısı Ahmet Akdoğan’ın tayini İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne çıktı.4 yıllık süre ilçesinde çalışmalarıyla ilçe halkı tarafından takdirle karşılanan Akdoğan’ın ilçeden ayrılması üzüntü ile karşılandı.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde vekaleten 4 yıl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bakan Komiser Yardımcısı Ahmet Akdoğan’ın tayini İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne çıktı.
4 yıllık süre ilçesinde çalışmalarıyla ilçe halkı tarafından takdirle karşılanan Akdoğan’ın ilçeden ayrılması üzüntü ile karşılandı. Yaptığı başarılı çalışmalarla ilçe halkının gönlünde taht kuran Akdoğan’a, olaylara anında müdahale etmesinden dolayı “Atmaca Müdür” lakabı takıldı. İlçede "Atmaca Müdür" olarak tanınan Aydoğan’ın tayininin çıkmasına üzülen vatandaşlar kendi kişiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak duygularını dile getirdiler.

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